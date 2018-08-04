回顧16年前「一邊一國」說 勇哥證實阿扁脫稿演出

2018-08-04 09:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今回顧16年前的8月3日，阿扁在總統府以電視直播，對世界台灣同鄉聯合會第29屆年會發表演說時提出「一邊一國」、「自決公投」主張，強調非幕僚準備的原始講稿，而是脫稿演出！

勇哥表示，阿扁對府內幕僚或相關單位認真專業準備的講稿，前一天下班後才會看到，但不會照單全收，一定事先看過、改過才用，晚上加班到凌晨1點過後是常有的事。

他表示，2002年8月3日對在東京舉辦的世台會年會講稿，阿扁感覺寫的四平八穩、並不滿意，拿起筆就直接改，從不退回，這篇講稿幾乎重寫，也來不及打字。

勇哥說明，阿扁用台語發音，主要說了3段話：

這幾天有講，我們必須認真思考，要走自己的路，走我們台灣的路，走出我們台灣前途﹔什麼叫我們台灣自己的路？很簡單也很清楚，非常明白。我們自己台灣的路就是台灣的民主之路、台灣的自由之路、台灣的人權之路、台灣的和平之路。

台灣是我們國家，不能被欺負、不能被矮化、不能被邊緣化、不能被地方化。台灣不是人家的一部分，不是人家的地方政府或一省，也不能成為第二個香港和澳門。台灣是主權獨立國家，台灣與對岸中國，一邊一國，要分清楚。

對岸中國講的所謂一個中國原則或一國兩制，就是對台灣現狀的改變，我們不可能接受，因為台灣的未來、現狀改變與否不是任何國家、政府、政黨或個人可以片面替我們決定的，只有2300萬偉大台灣人民才有權利對台灣前途、命運、現狀做選擇或決定。有需要時如何決定？就是公民投票，公投是基本人權，也是2300萬人民基本人權，不能限制，大家應認真思考公民投票立法的重要性與迫切性。