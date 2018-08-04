盧秀燕考察扯「酸雨污染淨土」 梨山居民不開心

立委盧秀燕到梨山考察卻扯酸雨，梨山居民擔心影響客上山旅遊意願。（盧秀燕服務處提供）

2018-08-04 08:02

〔記者歐素美／台中報導〕立委盧秀燕日前上梨山考察，扯「酸雨造成水蜜桃結果率下降」，加上有遊客到南投清境遊玩，買到來路不明、品質不佳的「梨山水蜜桃」，讓梨山居民擔心才要復甦的梨山觀光榮景及好不容易建立起來的梨山水蜜桃聲譽受損，和平區代表會副主席羅進玉則質疑盧秀燕「為選舉操作酸雨污染梨山淨土」，令人遺憾。

立委盧秀燕及江啟臣日前到梨山考察，盧秀燕事後發新聞稿指出，有李姓農友向她陳情指稱台中火力發電廠排放空污，連梨山也遭殃，因形成酸雨，加上梅雨季，導致果樹的結果率下降；加上，日前有遊客到南投清境遊玩，民宿業者代購「梨山水蜜桃」，結果遊客買回家卻發現水蜜桃疑似尚未成熟就採摘，顏色偏白，還「硬梆梆」難吃。

兩件事情接連在媒體爆出，梨山居民表示，中橫便道可望在今年9月通中型巴士，梨山地區觀光才剛要復甦，擔心酸雨會影響遊客到梨山遊玩的意願；農友更指出，現在農友種植水果很多都直接宅配銷售，所以農友都很重視品質，民眾到清境遊玩購買的應非梨山水蜜桃，呼籲遊客可到產地的農家挑選購買，就不怕上當或買到來路不明的水蜜桃。

和平區代表會副主席羅進玉指出，台中市長林佳龍上任後推動「和平專案」，到梨山超過8次，盧秀燕對於中橫的印象僅止於大學時救國團自強活動，盧上山走的臨時37便道，是921地震後最好的道路狀況，也要歸功林佳龍積極協調公路總局改善大梨山地區對外交通，多年不見的車潮湧現，帶來眾多的觀光客，一切的努力，明顯看到成效。

羅進玉說，今年風調雨順，梨山水蜜桃平均產量大增，價格也很好，市府及農會等推動梨山水蜜桃正名活動功不可沒，盧委員上山談的政策都與林市長正在執行中的工作不謀而合，我們予以肯定，「但為了選舉，操作酸雨污染這一片淨土，可能造成觀光客對梨山旅遊卻步，令人遺憾」！

針對酸雨說，環保局指出，依據中央氣象局監測，台中市今年3月、4月雨水PH值為5.9、6.0，並未達PH5.0「酸雨」標準；農業局也表示，目前並未接獲農民、區公所等反映梨山果樹結果率下降，且田間管理、氣溫、降雨、風向，甚至昆蟲授粉等都會影響結果率，並非單一因素。