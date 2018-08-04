北京黑手伸向對台關鍵人士！傳鎖定拉攏AIT主席

美國在台協會主席莫健。（資料照）

2018-08-04 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各方面無所不用其極打壓台灣，美國政府及國會則一再公開表達支持台灣立場，讓中國備受壓力。現傳出，中國積極想與美國建立新溝通管道，將透過中國國台辦主任劉結一等外交官員，拉攏美國負責台灣事務的官員及智庫，鎖定目標包括美國在台協會（AIT）主席莫健等人，企圖影響美國對台決策。

美國川普總統上任後，從軍售、台旅法、國防授權法...，有一連串挺台作為；中國方面，在南海問題、貿易等面向則與美國日益摩擦。

《上報》報導，中國不滿美國行政體系頻對台灣釋出善意，認為原因在於「民進黨政府與美溝通佔優勢」，企圖與美建立新溝通管道，奪回台灣問題的話語權。

報導提到，有「消息人士」透露，北京選擇拉攏的對象，涵蓋智庫、國會、政府行政部門。由於美國在國務院、國安會、國防部都有不少友台派人士居核心地位，近半年來中國外交系統也透過外交人脈，拉攏特定人士。

目前中國鎖定關鍵人物之一，就是AIT主席莫健。莫健於1994到1998年間在台北AIT工作，經歷首次台灣總統直選及台海危機、之後又轉派北京，深諳美中台事務。加上莫健和劉結一相識近25年，在中國外交系統內也有相當人脈，消息人士認為，中國藉資深官員拉攏交情的傳聞，並非空穴來風。

事實上，莫健一向力挺台灣。本報報導，莫健日前參加AIT新館落成典禮時表示，近來北京一再要求企業更改台灣名稱，阻撓台灣參與國際組織，壓縮台灣的國際空間，這些做法對兩岸關係發展僅是「適得其反」，因為這些是對台灣人民的侮辱。他也強調，美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。