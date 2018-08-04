奈及利亞拉薩熱疫情嚴重 外交部旅遊警示亮橘燈

奈及利亞自年初爆發拉薩熱疫情，並一度擴大至境內21州，我國外交部2日對該國發布橙色警戒。（圖擷取自外交部官網）

2018-08-04 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞自年初爆發拉薩熱疫情，並一度擴大至境內21州。我國外交部2日對該國發布橙色警戒，並針對Borno、Yobe及Adamawa等三州發布紅色警戒，提醒國人避免非必要旅行。

外交部日前公布最新警示國家，將奈及利亞列為橙色以上警戒。外交部指出，奈國自年初爆發傳染病疫情，截至今年7月就有至少2238個疑似感染病例，其中467人確定感染，120人喪生，平均致死率約為25.7%。拉薩熱為急性出血性發燒疾病，主要症狀為發燒、嘔吐、吐血、排血、胃痛、便秘、心悸及咳嗽等，倘感染拉薩熱未及時送醫治療，死亡率極高。

另外在Benue、Nasarawa、Kaduna、Taraba、Zamfara、Kogi及Plateau等中北部各州，自2016年以來因爭奪水源及農地，飽受Fulani遊牧武裝民兵殺戮摧殘，目前已近3000人慘遭殺害。其中絕大部分受害民眾多為信奉基督教，恐升級成宗教衝突。加上2019年2月奈國大選逼近，政治紛爭不斷，可能會加劇戰爭衝突的範圍及程度，建議國人赴奈國旅遊盡量避免至上述各州。

外交部提醒，國人在奈國期間，倘遇緊急情況，可撥打我駐奈及利亞代表處緊急聯絡電話+234-8065604004（奈國境內直撥：08065604004），或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。