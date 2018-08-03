姚文智：雖然沒學姐 但有和學姐一樣的...

民進黨輔選列車今晚開進台北市，替台北市長參選人姚文智（揮旗者）、27名市議員參選人舉行授旗儀式。（記者廖振輝攝）

2018-08-03 21:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨輔選列車今天晚間開進台北市，由黨主席蔡英文為黨籍市長參選人姚文智和議員參選人授旗。而台北市長柯文哲幕僚「學姐」黃瀞瑩最近爆紅，姚文智致詞時也表示，他雖然沒有學姐，但他被提名後，有很多和學姐一樣漂亮、英俊的年輕人集結，會協助讓更多人理解他改革台北的主張。

民進黨輔選列車今晚開進台北市，替台北市長參選人姚文智、27名市議員參選人舉行授旗儀式，數百名基層輔選幹部、里長都出席，總統蔡英文、與姚文智同屬謝系的行政院秘書長卓榮泰、民進黨台北市黨部主委陳正德、前市黨主委黃承國、立委蘇治芬等人，都為姚文智造勢助講。

柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩近來新聞話題不斷。姚文智今晚在授旗活動中致詞表示，現在網路世界被稱為「後真相時代」，和真相互為主觀，如何克服主觀，讓改革台北的信念讓更多人被理解，所有年輕團隊包括他在內，會一本初衷、全力以赴，以政見直球對決，要讓大家目不暇給。

姚文智說，台北市都市老舊，有57萬戶老屋需要都更，但現在一年只有完成2千戶。他也感嘆，提出推動混居社會住宅，讓興建費用減少，省下的錢要推動租屋津貼照顧年輕人，卻被外界扭曲。

謝系「大師兄」、行政院秘書長卓榮泰致詞時也暗諷柯團隊說，姚團隊不是那種藝人、表演文化的風格，每天像「網紅」一樣表演，姚是以創意告訴市民，盼替台北市解決問題，「而不是用表演的文化蒙蔽大家。」

蘇治芬指出，姚文智在上回「禮讓」（柯文哲），沒有一句怨言、怨嘆，姚文智也是百分之百全力支持，如今舉行授旗典禮，就是跟基層幹部們說，民進黨已經提名姚文智，「我們就是要拚台北市長這一局」，走向台北市政府。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，民進黨創黨至今的選戰，都是最艱難、最艱辛，這次台北市長選戰，要一路拚到11月24日逆轉勝。民進黨要以決心、堅強陣容，把等了20年的台北市長，在姚文智手上拿回來，讓提名的市議員「紅不讓」全壘打，盼各方團結一致，創造台北市的歷史。

國策顧問、前台北市黨部主委黃承國則直言，現在是網路時代，不只假新聞充斥，還有「假民調」分化民進黨的支持者，「誰會相信姚文智民調只剩下5％」？民進黨以往都打「逆轉勝」的選戰，4年前也說柯文哲不會當選，大家要對姚文智有信心，大家團結一致，讓議員再次全壘打、讓姚文智當選。