新竹市東區市議員選舉 百家爭鳴搶12席次

2018-08-03 22:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕年底選舉逼近，除了縣、市長選情受到關注，議員選情也逐漸加溫。新竹市議員年底應選出34席，較本屆多1席，新增1席落在東區，共將選出12席，其中有3席婦女保障名額，使得東區呈現參選爆炸局面，除現任議員爭取連任，新人輩出，讓東區成為超級戰區。

新竹市東區因靠近新竹科學園區，外來及年輕人居多，人口成長快速，向來是新竹市的最大選區，加上有眷村、客家聚落，選情相對複雜，競爭激烈，除各政黨推出人選角逐，無黨籍也有多人投入。

民進黨除現任市議員鄭宏輝不再競選連任，共推出五名參選人，包括現任市議員曾資程、劉聲正與鄭貴元，另有2名新人，分別是原市長林智堅辦公室秘書曾文濤、立委柯建銘助理鄭美娟，其中鄭美娟以「女力」為號召，搶攻婦女選票態勢明顯。

國民黨提名現任市議員鄭正鈐、李國璋、鍾淑英、張祖琰、段孝芳爭取連任，另提名3名新人競逐，包括三屆里長出身的黃文政、前市長許明財隨行秘書嚴翊琦、新竹市總工會前理事長陳金源之子陳錫文。

時代力量推出該黨親子教育組長蔡惠婷搶攻親子、婦女票源；綠黨推出竹科工程師劉崇顯爭取認同；本屆掛親民黨參選的曹永明，也表明會再參選；樹黨陳珍裕則喊出新竹新聲音，表態參選，可說百家爭鳴。

無黨籍方面則有實力雄厚的現任市議員余邦彥、羅文熾尋求連任；形象清新的牙醫師林孝怡訴求白色力量；本屆參選失利的方俊評有意再披戰袍；前市議員謝希誠也傳出將以無黨籍身分參選，未來不排除還會有其他人選浮出檯面。

新竹市東區選民平均年齡低，消費力、知識水平高，也是閩、客、眷村融合區塊，選民結構以中間選民居多，參選人除勤走基層，更需掌握選民結構與生態，爭取認同，才能勝出。