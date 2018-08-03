姚文智授旗誓師大會 日本神秘嘉賓獻上祝福

總統蔡英文出席民進黨2018市長候選人授旗誓師大會，授旗給台北市長候選人姚文智。（記者廖振輝攝）

2018-08-03 20:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文今晚為台北市長參選人姚文智授旗造勢，而姚文智的師父、駐日代表謝長廷也特別拍攝影片，跨海相挺，謝長廷說，他就任駐日代表2年，還沒接待台北市長，希望第一個接待的就是姚文智。

民進黨輔選列車今晚開進台北市，替台北市長參選人姚文智、27名市議員參選人舉行授旗儀式，數百名基層輔選幹部、里長都出席，總統蔡英文、與姚文智同屬謝系的行政院秘書長卓榮泰、民進黨台北市黨部主委陳正德、前主委黃承國、立委蘇治芬等人，都為姚文智造勢助講。

謝長廷在影片中指出，世界公認有一樣東西比革命更困難，就是改革。改革在初期一定面對很多反對、誤解、抵制，但對於下一代、為了長遠，改革是對的，「歷史也會還給我們公道」，但在年底選舉，大家奮鬥應共同打拚，證明台灣社會是有公道的、改革是正確的。

謝長廷也強調，台北市是首都，如果在台北市，改革得到支持，在全台灣就有希望得到支持。

謝長廷表示，姚文智曾講過一句話，台北市要作為全國的「領頭羊」，推動國際交流、走向世界、引進國際商機，讓市民生活更有尊嚴、更幸福。他希望有理念、有執行力的姚文智可以當選市長，推動國際交流，當然也包括「台日交流。」希望姚文智當選市長、市議員全數「紅不讓」。

總統蔡英文出席民進黨2018市長候選人授旗誓師大會，授旗給台北市長候選人姚文智。（記者廖振輝攝）

謝長廷以影片相挺姚文智。（記者蘇芳禾攝）

總統蔡英文出席民進黨2018市長候選人授旗誓師大會，授旗給台北市長候選人姚文智。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文出席民進黨2018市長候選人授旗誓師大會。（記者廖振輝攝）