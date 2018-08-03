不要怕中國打壓！蔡英文：我們最喜歡的國家就是台灣

總統兼民進黨主席蔡英文今晚為台北市長參選人姚文智、台北市議員參選人授旗造勢，蔡英文致詞時除了細數民進黨的改革之外，也提到中國不希望台灣改革成功，最近用一連串手段，包括取消國際賽事主辦權、強迫演藝人員表態，目標就是要讓台灣人屈服。（記者廖振輝攝）

2018-08-03 20:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文今晚為台北市長參選人姚文智、台北市議員參選人授旗造勢，蔡英文致詞時除了細數民進黨的改革之外，也提到中國不希望台灣改革成功，最近用一連串手段，包括取消國際賽事主辦權、強迫演藝人員表態，目標就是要讓台灣人屈服。「但是，我們要展現堅強意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣。」

藝人宋芸樺靠著國片《我的少女時代》、《帶我去月球》走紅，不過近日她卻被網友挖出3年前受訪影片，因為說了一句「最喜歡的國家是台灣」，被直指是「台獨」。

蔡英文今天致詞時說，中國也不希望台灣改革成功，這陣子中國對台灣文攻武嚇，相信大家都感受到，斷交、要求民間航空公司改名、取消國際賽事主辦權、強迫演藝人員表態，中國目標只有一個，就是想要用一連串壓力打擊台灣人自信，迫使台灣人屈服。「但是，台灣人不會屈服的，此時此刻，我們要展現堅強意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣！」

蔡英文今天替姚文智和台北市27名議員參選人授旗，場面熱烈，不過活動也發生小插曲，蔡英文在台上時為閃議員揮旗，不小心踩空跌坐在地上，讓維安人員一陣緊張，蔡英文演講到一半，又突然燈光半暗。

蔡英文表示，今天都是長期在台北市選戰的選舉幹部，看到很多好朋友士氣還是很旺盛，真的很高興，「我們一定會打漂亮選戰。」

蔡英文說，民進黨在台北很久沒有執政過，上次我們證明了沒有不能突破的政治版圖，這次我們要證明，只要提出好的候選人，沒有不能打贏的選戰。

蔡英文說，政府過去2年做了很多事情，年金改革是多少年來很多總統想做的事情，我們做到了，讓政府預算不用立即投入補缺口，去做其他建設和福利，降低年輕人、中低收入者的稅務負擔。

蔡英文也提到，政府財政困難下，還是籌措300多億做長照，還擴展到許多需要的人的身上，減輕家人負擔，創造就業機會，並且幫工作人員加薪。

蔡英文細數民進黨政府的各項改革，並且比較國民黨時代與民進黨時代的經濟成長率，股市上萬點已經超過1年，希望能挑戰1萬2000點。