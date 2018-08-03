丁守中後援會成立馬站台 丁：堅持九二共識反對台獨

前總統馬英九（右）出席丁守中（左）後援會成立活動。（記者陳志曲攝）

2018-08-03 19:29

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長選舉今晚火藥味十足，國、民兩黨造勢活動互別苗頭，一邊是現任總統、民進黨主席蔡英文為姚文智站台，另一邊則是前總統馬英九出席丁守中後援會成立活動，丁守中強調堅持九二共識、捍衛中華民國、反對台獨。

中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會今天晚間為丁守中成立後援會，前總統馬英九出席為丁守中站台，不斷帶領全場高喊丁守中「凍蒜」，讓現場氣氛相當高漲，馬英九致詞表示，很高興受邀參加盛會，為守中兄加油打氣，希望他順利變成丁市長。

馬英九指出，他跟丁守中認識40年了，丁守中乘載著大家對他的希望選台北市長，從學生時就認識，一起辦刊物、一起辦活動，做事認真，對人誠懇，在立法院是績優立委，推動很多政績，包含電子錢包，低底盤公車，證明他是了解實務、了解民苦的人，希望他馬到成功，現在氣勢旺，看起來好像也變年輕了。

今天晚上另一邊則是民進黨的造勢活動，民進黨主席蔡英文首度單獨為民進黨台北市長參選人姚文智站台，丁守中對此批評是相互取暖，他則是有工商界團體為他成立後援會，兩邊是不一樣的事情。

丁守中指出，姚文智有沒有救要看民進黨怎麼衝，他也不清楚，但是他關心的是整個台北有沒有救，台北要繼續繁榮發展，丁守中有本事讓台北重新成為我們的驕傲。

丁守中指出，今天立委蔡易餘在臉書批評他，他必須要說，有蔡英文、賴清德這樣拚台獨的黨主席和行政院長，就有蔡易餘這種違反人權、歧視且雙重標準的立法委員，兩岸關係要好台灣才會好，民進黨不倒，台灣不會好。

有名嘴建議丁守中要多強調九二共識，才能讓藍軍歸隊，丁守中對此表示，丁守中立場很清楚，堅持九二共識、捍衛中華民國、反對台獨。

雖然後援會成立有馬英九出席，但是不見現任黨主席吳敦義同台，副主曾永權致詞時表示，吳敦義人在高雄趕不回來。

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