童仲彥臉書發文批「女權自助餐」 與網友互槓

2018-08-03 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕近日台北市長柯文哲提到，如果麥卡貝網路電視節目的「一日幕僚」影片點閱破千，可以考慮找「學姐」黃瀞瑩與「小牛」柯昱安來陪粉絲吃飯。發言之後飽受外界批評市長物化女性。台北市議員童仲彥則在臉書發文，表示自己對女權自助餐已經到了忍無可忍的地步。

童仲彥在臉書批評「女權自助餐」現象，認為女權裡最重要的概念在「男女平權」。然而永遠永遠是女權在占便宜，他抱怨「女權自助餐裡，菜色隨時可以變」、「只要掛個女權就可以血口噴人，男人不能在同意後拍照，女人卻可以永遠指著你，笑你肥宅。誰物化誰呀？」」認為女權自助餐已經不是霸權，而是一種霸凌了，最後更號召所有的男性「對女權自助餐翻桌吧！」

而在童仲彥臉書下的網友留言看法兩極。有人認同童仲彥表示：「女權的基礎應該是以兩性平權為根基，而不是站在父權的上面訴求兩性平權。」、「要權益就要負擔義務」、「現在連正常的搭訕女性都可以被解讀成性騷擾了 ！」

但也有網友不滿表示：「男權或女權不是簡單的定義在這些言語霸凌身上。」、「什麼女權自助餐？批評的東西都跟女權沒關係啊。」認為童舉的例子根本不是平權問題，只是「教育不夠造成的言語不禮貌的表現。」

甚至有網友借機酸童：「所以會用拳頭教訓女權份子嗎，就像對你前老婆一樣？」、「打老婆還敢講女權自助餐，簡直無恥！」