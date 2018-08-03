陽大附醫2期遲無進展 蔡總統：會給宜蘭一座醫學中心

總統蔡英文今天下午出席宜蘭利澤工業區的與總統有約座談會，聽取宜蘭縣工商業、農漁業界建言。（記者張議晨翻攝）

2018-08-03 19:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今天下午到宜蘭利澤工業區聽取宜蘭縣工商業界建言，在場人士透露，會後有出席人士認為陽大附醫2期遲未有著落，質疑政府「重南輕北」，但蔡總統當面緩頰，「我沒有忘記宜蘭」，陽大2期已照計畫期程在走，她承諾會給宜蘭一座醫學中心。

蔡總統今天與經濟部長沈榮津、農委會主委林聰賢到宜蘭，與百餘名宜蘭工商業界大老及農漁會代表座談，包括立委陳歐珀、縣長陳金德及縣府相關局處首長也到場聽取意見，面對面交換宜蘭工商業意見。

雪山隧道通車12年，有商業界大老提建言，認為雪隧應研擬在深夜清晨時段，開放大貨車行駛，讓貨運運輸獲得解決，另外，「不管是高鐵、北宜直鐵，都應盡速核定，解決宜蘭交通問題。」

不過，交通部長吳宏謀並未出席座談，與會人士轉述，蔡總統聽取建議後，允諾會責成交通部研究。

另外，陽大附醫2期遲未有著落，會後交流時，有與會人士不滿認為，榮總即將在屏東蓋醫學中心，為何陽大還沒有個影？質疑政府「重南輕北」。

「我絕對沒有偏心」，在場人士轉述，蔡總統向大家緩頰，她並沒有把宜蘭忘記，榮總會在屏東設醫學中心，因為屏東醫療資源缺乏；宜蘭有雪隧交通的不確定因素，醫療資源有必要再加強，陽大都有照計畫期程在走，「請大家不用擔心」。

蔡總統說，之前2年因忙於工作，直到選舉期間才有機會下鄉，讓民眾了解政府這兩年做了什麼，她允諾所有意見能由各部會解決的，她絕對會全力協助。

除了聽取建言，蔡總統也向在場人士請託，宜蘭長期是民進黨執政，她曾在2009年率黨贏得地方選舉，那次大選她感受到宜蘭人帶給她的溫暖，她向在場人士拜託「支持陳歐珀」。