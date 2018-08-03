總統少女心噴發！試戴藺草帽相中蒂芬妮藍 最後買的是…

總統蔡英文今天下午到壯圍旅遊服務園區參訪，花了2800元，購買一頂酒紅色緞帶款的藺草帽，還不忘提醒「要多多促進消費」。（記者張議晨攝）

2018-08-03 19:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今天下午到宜蘭與工商業界座談，隨後轉往宜蘭市慈雲寺、壯圍旅遊服務園區，蔡總統一走進園區伴手禮店，看到藺草帽一派輕鬆的反覆試戴，起初相中蒂芬妮藍的款式，但因為「太少女」，改選另頂墨綠色款，媒體卻笑說，「總統怎麼特別挑綠色」，總統隨後把那頂放回原位，最後選了一頂售價2800元的酒紅色緞帶款，還提醒大家購物「促進消費」！

蔡總統先到利澤工業區與工商業界座談，交換意見，隨後轉往宜蘭市慈雲寺參拜，最後一站則到壯圍旅遊服務園區參觀。

園區建築以壯圍海岸邊的「沙丘」為意象設計，建築師黃聲遠介紹時，蔡總統還不時抬頭張望，對造型獨特的賣店充滿好奇心。

結束參觀後，總統轉往園區內的伴手禮賣店，馬上被苗栗苑裡生產的藺草帽吸引，邊聽店員介紹，還邊拿起來端詳試戴一番，起初相中蒂芬妮藍款式，但顏色太「少女心」，又選另一款墨綠色款。

但媒體一問說，「為什麼挑綠色？」，蔡總統馬上裂嘴一笑，「你們不是說另一頂太年輕嗎？」最後選中一款2800元的酒紅色緞帶款式，還不忘叮嚀在場官員媒體，「也要多多購物促進消費。」

除藺草帽外，蔡總統還選中一款2920元的青花瓷茶杯，還不忘拿起來幫忙創作者廣告；兩樣伴手禮結帳總價為5700元。