視察台西綠能專區 賴清德：產業結構轉型翻轉台西

行政院長賴清德（左）至雲林視察台西綠能專區，盼產業結構性的轉型能成為翻轉台西的開始。（記者詹士弘攝）

2018-08-03 19:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長賴清德今天下午在雲林縣長李進勇陪同下，至台西綠能專區視察，他推崇雲林對國家綠能光電發展貢獻非常大，李進勇將閒置20多年、無法開發的台西離島工業區這塊悲情土地，轉變成充滿希望的綠能專區，未來行政院對雲林的支持只會更多。

李進勇說，台西離島工業區閒置多年後，終於開發為綠能專區，總開發經費高達62億元，靠地方政府一定沒辦法，所幸納入中央前瞻基礎建設計畫，第一期19餘億元由中央全額埋單，雲林縣府非常感謝，希望產業結構性的轉型是台西翻轉的開始，能夠改變台西發展，也能改變台西人的命運。

賴清德說，台西的困難從台西離島工業區閒置20多年未開發就能略知一二，他曾看過《桂花巷》、《失去監獄的囚犯》兩部描述台西的小說，都反映了台西的困難，李縣長與其團隊有決心要改變台西，立委與議會也支持，中央更義不容辭與地方共同努力，讓台西綠能專區能如期達標。

賴清德也說，在推動綠能發展時，必須注意農民的權益一定優先，不可以為了推動綠能發電，讓農漁民無地可耕種、養殖，影響他們的生活，另希望每塊土地都能創造多元價值，就是農電共生、漁電共生、畜電共生，一地能兩用、多用。他還說，台電在能源轉型過程非常辛苦，肯定相關的努力，但也期許與綠能相關的饋線、變電所、電壓站的進度都要趕上，再辛苦也要承擔。

賴清德希望整個綠能產業的推動，是在一個充滿希望，大家都可以接受、都很快樂的狀況下推動，不要衍生社會問題。