國民黨中央考紀會 決議開除林為洲黨籍

2018-08-03 18:35

〔記者施曉光／台北報導〕由於立委林為洲揚言脫黨參選到底，國民黨新竹縣黨部考紀會上週通過提報中央開除林為洲黨籍，中央考紀委員會今日下午為此召開會議，並事前通知當事人到場說明，但林為洲沒有現身，只送來一份「書面答辯書」，最後全體委員無異決議通過新竹縣黨部的處分建議，確定開除林為洲黨籍，本案最快提報八日中常會通過。

不過，由於國民黨八日要在嘉義市召開行動中常會，據黨內人士表示，行動中常會是以安排造勢活動為主，與考紀案的屬性有落差，因此林為洲最可能被開鍘的時間點可望落到十三日在中央黨部召開的中常會通過。

林為洲在「書面答辯書」中，除了反批黨中央隨意更改提名制度，不利團結，遑論重返執政，還把矛頭指向「死對頭」新竹縣黨部主委陳見賢，質疑陳在當初協調時也爭取提名，並未請辭或請假主委，還公開批評他不肖等言語，並揚言倘若國民黨提名他，就要脫黨參選到底，考紀會應當也祭出黨紀處分。

林為洲並強調，根據媒體五月報導第三度協調敲定將採非正式初選全民調方式的台中模式，決定最後提名人選，卻經由中常會以「臨時提案」方式變更協商結論及提名制度，已違反「信賴保護原則」、「法律不溯及既往」及「議事規範」，主張決議無效。

他還說，自己秉持黨章精神與黨團並肩作戰，功過可受評斷，地方黨部卻憑媒體報導，汙衊他如風傳媒報導「傳國民黨收科技人士4億做掉林為洲」並非本人所言之新聞內容，作出給予開除黨籍之處分。