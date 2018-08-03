桃園育兒津貼可領3000元 鄭文燦：2021年7月31日落日

2018-08-03 21:09

［記者謝武雄／桃園報導］行政院推動擴大育兒津貼與托育補助從8月1日上路，桃園市長鄭文燦今天出席桃園區模範父親表揚活動時宣布，基於信賴保護原則，桃園市之前執行中的「3歲以下每月3000元」育兒津貼政策，將持續到110年7月31日落日，簡單而言，在110年7月31日前，桃園市所有的補助除了中央的2500元，也能另外領取桃園市的500元，但在110年7月31日後，則只有中央的2500元。

至於保母津貼6000元，桃園會拉高到7000元，私幼的6000元則加碼到8000元，這樣桃園、雙北的負擔就差不多，因為雙北也有加碼，原則上為鼓勵保母、私托中心有意願參加，另提供設備補助費，保母為1萬元、私托中心則是5萬元，希望讓轉軌順利，原則上7個區、2300名保母，會另外安排時間來溝通、宣導，私幼則透過協會進行座談，畢竟新政策上路，還有些地方不周全，希望能夠保持彈性，實施碰到的問題可立刻向中央反映。

鄭文燦說，中央育兒政策是4歲以下、每月2500元，由於桃園早就實施「3歲以下每月3000元」育兒津貼政策，因此，在7月31日前申請者原有福利不變，也就是每月3000元，但幼兒滿3歲後只剩中央補助2500元；至於8月1日以後申請者原則上每月可領取3000元，直到110年7月31日為止，之後只有2500元到4足歲。