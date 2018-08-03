多種疫苗傳缺貨 監委要查疾管署

2018-08-03 17:44

〔記者施曉光／台北報導〕近日媒體陸續報導國內有水痘、麻疹、狂犬病甚至B肝疫苗缺貨的情形，監察委員尹祚芊、楊美鈴認為若因疫苗供應不足而延誤施打時效，導致傳染病疫情爆發，恐危害國人健康與生命安全，對於衛福部疾管署疑怠於因應處理疫苗缺貨情形，兩人已經申請自動調查。

尹祚芊、楊美鈴表示，監察院在104年曾經針對藥廠需符合PIC/S GMP標準可能造成藥品供應不足，甚至嬰幼兒及成人施打之疫苗缺貨的問題提出調查，當時衛福部疾管署針對公費施打疫苗曾表示，疫苗如果是由國外採購，製造廠都符合國際PIC/S GMP標準，並經我國食品藥物管理署核准使用，若遇疫苗短缺時，則有六項緊急應變措施足以因應，不至有疫苗短缺狀況，但近日媒體卻陸續報導有水痘、麻疹、狂犬病及B肝疫苗缺貨情形，甚至有台大醫院兒童感染科教授表示，早在103年就曾因國內幼兒常規五合一疫苗一度缺貨，而改變嬰兒接種時程的情形。

尹祚芊、楊美鈴認為，上述訊息足以顯示疫苗短缺情形早已存在，究竟未來疫苗缺貨是否會成常態，疾管署所提出六大緊急措施，是否仍俱功能，對於疫苗供應現況有無掌握精確資訊，以及對於疫苗供應不足時，相關因應處理機制為何，相關疑義都有調查釐清的必要。