老K萌起來！國民黨票選吉祥物 十強出爐

國民黨青年部3日召開「國民黨吉祥物設計比賽最終評比」記者會，青年部主任翁紹輝（左起）、設計師楊佳璋、林厚進出席初選評比，選出十強作品進入決賽。（記者簡榮豐攝）

2018-08-03 18:47

〔記者施曉光／台北報導〕為了幫國民黨找到新形象，國民黨青年部特別主辦「狂5夏祭國民黨吉祥物設計比賽」，今天下午在百餘件作品中選出十強，將進行網路及街頭票選，預定9月2日在西門町聯合廣場進行全國總決賽及頒獎。

國民黨透過網路直播，由設計師楊佳璋、林厚進當場中從百餘件設計作品中選出前十名進入決賽。國民黨說，吉祥物十強作品在如何跳脫國民黨舊有形象、以大眾出奇不意的方式重新包裝等兩個維度上進入決賽，由民眾街頭票選及網路投票最後勝負焦點。

國民黨青年部主任翁紹輝說，這次設計吉祥物的比賽，不只是青年部，而是整個國民黨，都以開放的心態歡迎社會各界的參與，也希望大家能夠感受到國民黨在願意為改變付出努力上的誠意。

參賽作品中主題多圍繞在Q版人像、可愛動物、海豚等吉祥物。對於被淘汰的作品，翁紹輝說，許多非常適合作為LINE貼圖的設計，這些遺珠將在經過評估並徵得作者同意後，重新設計為國民黨的LINE貼圖，作為募款用。

國民黨吉祥物設計比賽參賽作品，以Q版人像、可愛動物為主。（記者簡榮豐攝）

國民黨青年部3日召開「國民黨吉祥物設計比賽最終評比」記者會，設計師楊佳璋（左）、青年部主任翁紹輝（中）、設計師林厚進（右）進行初選評比。（記者簡榮豐攝）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）

入圍國民黨吉祥物設計比賽十強作品。（國民黨提供）