蔡英文：台灣經濟成長率已經贏南韓

2018-08-03 17:23

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今日下午來到宜蘭，先到五結鄉利澤工業區與工商及農漁會團體座談，再到宜蘭市慈雲寺參拜，最後抵達今年剛開幕的壯圍旅遊服務園區參觀；在慈雲寺致詞時蔡表示，他上任2年來台灣經濟成長率不斷進步，去年下半年跟今年上半年共4季，經濟成長率都超過3％，甚至超越南韓，台灣經濟已不是亞洲4小龍之末。

蔡英文原本預計今日下午3點5分抵達慈雲寺，但因為利澤工業區行程，遲到約25分鐘，他進到廟裡參拜完後，隨即坐到舞台旁邊，不時與慈雲寺主委、宜蘭縣代理縣長陳金德交頭接耳，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵也與會。

「選舉不是來討選票，是來向鄉親報告施政成績!」蔡英文致詞時，大談任內政策，首先談年金改革，她認為，改革後軍公教年金30年不會破產，國家財政也穩定，如果國家財政穩定，國家才能做好基礎建設，所以才有前瞻基礎建設計畫。

蔡也說，去年前瞻基礎建設計畫，經過立法院好幾個會期審查，才順利通過，除了基礎建設，轉型正義也是她的重要政策，例如透過立法處理不當黨產，查明真相，勇敢面對歷史，讓人民更團結。

她也談到，政府近年也做稅改，讓中低收入戶不用繳稅，年收入40萬以下，不用繳稅，如果有4口之家，年收入123萬元以下，也不用繳稅，還有長照2.0，照顧好社區老人家，這是很重要的事，因為台灣人口老化越來越嚴重，她更稱讚宜蘭的長照政策，是全國典範。

談到經濟，蔡英文則說，她上任前，台灣經濟成長率才0.8%，她就職前甚至是負的，但她上任那年年底，經濟成長率已達到1.5%，不但保1還超過，去年經濟長長率更達2.86%，去年下半年到今年下半年共4季，每1季經濟成長率都超過3%，她更強調，台灣現在的經濟成長率比韓國人更好，已不是亞洲4小龍之末。

談到年底選戰，蔡英文指出，宜蘭這麼多年來都是民進黨在執政，每一任縣長施政表現都很優質，今年年輕的江聰淵任內表現很好，她呼籲鄉親繼續讓江連任，讓年輕有活力的市長繼續帶領大家，她更開玩笑，如果江沒有高票連任，要開除江的黨籍；蔡也表示，陳歐珀在三星鄉長任內做蔥蒜節，加上立委任內表現很好，地方服務第1名，相信陳是最貼心的縣長，希望大家支持。