蘇貞昌、柯文哲透過「學姊」牽線？ 蘇：沒有談到選舉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加三重義天宮的理監事座談會。（記者葉冠妤攝）

2018-08-03 17:10

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加三重義天宮的理監事座談會，對於有媒體報導，台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩曾擔任立委蘇巧慧助理，成了蘇陣營與柯陣營的居中牽線人，對此，柯文哲上午僅提及「平常大家聊天都會談到」，強調目前沒有同台規劃，蘇貞昌則回應，兩邊辦公室很多幕僚都很熟、互動機會多，但沒有談到選舉這部分。

日前有報導指出，蘇陣營看壞民進黨台北市長參選人姚文智選情，有意透過黃瀞瑩的關係與柯營聯繫。不過柯文哲說，他的很多幕僚都曾在蘇貞昌的辦公室工作，平常大家聊天都會談到，但也沒有嚴肅談到要做什麼。

蘇貞昌下午受訪時也說，黃瀞瑩確實曾在蘇巧慧的工作團隊待過，但時間不長，而且他又忙，兩人並沒有太多接觸機會，很高興她（指黃）能夠有機會發揮才能，而柯市長辦公室與他的辦公室很多幕僚彼此都很熟，有很多機會互動，他很鼓勵年輕人多多在一起，希望大家各自發揮長才。但蘇貞昌說，至於選舉方面，大家並沒有談到這部分。

媒體追問白綠是否有合作的可能性？蘇貞昌說，現在沒有談到這種事。

黃瀞瑩的超高人氣替柯文哲吸了不少選票，有媒體問蘇貞昌，會不會認為當初放「學姊」離職很可惜？蘇貞昌說不會，他的幕僚也是人才濟濟，就如同他所言要將新北市布置成一千萬人的大舞台，讓人才各自發揮，演出精彩。