台中市債留子孫？ 市府：財政狀況穩健

2018-08-03 18:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市議員張廖乃綸今日在議會批市府債台高築、債留子孫，負債直逼1200億大關；市府回應，截至今年6月底實際負債為888億元，將來有市地重劃或區段徵收等自償性收入可以活用，財政狀況穩健樂觀。

市議會今天進行上年度總決算審核報告，藍營議員一再質疑台中審計處在包庇市府，民進黨市議員何敏誠表示，審計處依法評估，有憑有據，但也要說清楚台中土地開發這些自償性債務，未來都有發展，償還後就不會負債，台中市財政很穩定。

張廖乃綸則要台中市審計處處長洪嘉憶確認公共債務未償餘額數字，她說，103年底是844億，林佳龍接任後，去年底攀升到1198億，審計處的決算審核報告寫得清清楚楚，但市府竟說「沒有突破千億」。

她直批，林佳龍及市府團隊讓台中市債台高築、債留子孫，還一直玩數字遊戲，太誇張；國民黨議員李榮鴻則說，社會局列管的重大建設去年可支用預算項數是1億7628萬，實際執行數只有415萬，有錢不會辦事，執行率太差。

財政局長林顯傾回應，103至106年度原編賒借收入842億元，決算後為371億元，共計減少債務舉借471億元，目前實際舉債為888億元，將來有市地重劃或區段徵收等自償性收入可以活用，財政狀況穩健樂觀。