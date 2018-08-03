蔡易餘稱陸配差別待遇剛好而已 民進黨：無法認同

2018-08-03 17:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委蔡易餘8月1日在臉書上發表對於陸配和外配差別待遇的相關言論，民進黨發言人吳思瑤今（3）天說，民進黨無法認同這種說法，所有在台灣努力生活、為台灣共同打拚的新住民，包含陸配，都是我們的家人。

國民黨台北市長參選人丁守中1日說，陸配應比照外配，4年就能拿到身分證成為中華民國國民。蔡易餘1日轉貼這篇新聞，在臉書上說，「台北市長講這個做什麼？他應該是想繼續和思瑤姐姐拚立委吧！再者，中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」

吳思瑤強調，自蔡英文總統上任以來，即揭示將努力照顧所有在台新住民的生活所需，包括開放陸配在公家機關工作之限制、開放陸配前婚姻子女在台生活、就學之便利等，亦積極研擬放寬陸配報考各類技術考試之限制、放寬陸配家屬來台探親資格之限制等，皆是希望陸配在台灣之各項權益與生活能獲得更多的保障及便利。

此外，吳思瑤說，民進黨也成立新住民事務委員會，希望透過新住民委員的參與，能直接聽取包含陸配在內的所有不同國籍之新住民建議，作為與執政團隊之溝通平台與政策擬定之參考。

吳思瑤說，台灣是一個多元族群的社會，尊重多元族群亦是民進黨的基本理念。未來民進黨將持續為在台灣之所有新住民，提供最好的生活照顧，讓每一個在台灣生活的人民都能安居樂業。

吳思瑤也強調，對於中國多次蠻橫打壓台灣的行為，我們也絕不會屈服，民進黨會持續捍衛台灣最為珍貴的民主價值。