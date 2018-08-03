管中閔案 獨派社團籲葉俊榮依法執行

獨派社團今天召開記者會，呼籲教育部長葉俊榮處理管中閔案應「依法執行」。（記者彭琬馨攝）

2018-08-03 16:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台大校長遴選管中閔案，台灣社、台灣北社今天召開記者會說，台大校長遴選過程有嚴重法律瑕疵，兩位堅持要「依法處理」的教育部長因此下台，但繼任的部長葉俊榮卻語焉不詳的說出「看到相互的善意｣，讓他們擔憂這個重要職位人選的遴選方式，呼籲葉俊榮應「依法執行」。

台灣北社社長李川信在記者會中指出，台大校長遴選要依法行政，不能用政治性妥協，台大遴委會聲明中宣稱，選出管中閔擔任台大校長的遴選過程無明顯重大瑕疵的說法，是「昧著良心說話」；李川信說，管中閔違法兼課、未利益迴避的問題相當清楚，這個作法「違法學術倫理」。

台灣社社長張葉森則說，葉俊榮曾說要「有溫度的處理此事」，他非常擔心台大下任部長會損害台灣人的尊嚴與希望，呼籲葉俊榮應依法執行。

台灣北社、永社副社長黃帝穎說，台大遴委會的聲明沒有行政法上的意義，管中閔赴中任教是否有利益未揭露或利益未迴避的問題，「不會因為聲明就有任何改變」，他認為，葉俊榮不能因為要「有溫度溝通」就退讓，否則就是對民主法治傷害，不容許教育部踐踏依法行政原則和民主法治價值。