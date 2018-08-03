31人權團體籲各國政府 別成專制獨裁政權打手

2018-08-03 14:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣人權促進會等31個國內外民間團體今發出聲明，針對中國發函要求各國航空公司將台灣列為中國一省的作為，發出嚴正警告。聲明呼籲各國政府及企業，秉持良知、遵守國際人權法規範，不要成為專制獨裁政權的打手。

這封一共有31個國內外人權團體發起的聲明提到，中國政府鬧劇式地要外國航空公司「改名」，外表看來，似乎只是讓台灣人或同情台灣處境的他國友人，在購買機票的時候感到不悅，只能無奈接受這樣的狀況，或抵制這些航空公司。事實上，這個行動潛藏著更大的問題。中國政府試圖逾越其領土，將勢力擴張之國界之外，其作法已經越來越肆無忌憚。

聲明提到，台灣人權工作者李明哲只因為在網路發表宣揚民主人權的言論，入境中國時，就遭到中國政府強迫失蹤、任意逮捕與關押，並以「顛覆國家政權罪」判刑5年；人權團體認為，越來越多台灣公民在第三國涉嫌詐欺，該國去按照中國政府要求，將這些台灣公民送至中國接受審判，並獲判15年以上刑期的案例。

人權團體認為，當中國對於他國政府及跨國企業的影響力，越來越有效，各國政府及企業也紛紛予以配合時，如果未來，中國政府要求這些國家及航空公司，將任何中國認為有涉嫌違反他們的「煽動顛覆國家政權」或「分裂國家」罪的台灣公民或人權工作者遣送至中國送審，各國政府及航空公司是否也都會一一配合？當面對他國政府及跨國企業也淪為專制獨裁政權的打手時，公民社會又可以向誰究責？向哪裡尋求有效的救濟管道？

聲明指出，中國這幾年的人權紀錄每況越下，甚至對於香港的「一國兩制」的保證，也完全成為泡影。香港的言論自由、參政自由、集會結社自由、司法獨立、甚至出入境管理，處處都遭到中國政府干預及掌控。對於台灣在國際社會上的打壓更是不遺餘力，脅迫更多國家與台灣斷交，甚至直接侵害台灣人的言論自由、人身自由及公平審判權。

聲明除呼籲各國政府及企業，應秉持良知，不要成為專制獨裁政權的打手，也呼籲各國政府在今年中國UPR審查時，應針對中國不斷拓展其司法管轄權並且侵害各國人權捍衛者的現象，予以最嚴厲的批評及要求改善。