糗大了！苗縣竹南鎮代會出國考察報告 被踢爆互抄

糗大了！苗縣竹南鎮代會出國考察報告互抄被踢爆。（擷取自竹南鎮公所網站）

2018-08-03 14:49

首次上稿：14:18

更新時間：14:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮鎮民代表會被鎮民發現，有5名代表出國考察報告居然互抄，例如「基礎建設及消費市場能力突飛猛進足勘台灣借鏡」或「觀光產業規劃及規模程度非常壯觀遠比我國政府對業界的協助，是我考察所得心得及建議。」，只有地名改變，且都透過電腦打字，被鎮民踢爆後考察報告已經被下架。

竹南鎮民代表會主席方進興接受媒體採訪時表示，自己並未使用出國考察預算，但考慮社會觀感不佳，他願意代替同仁向大眾致歉。

由於台中市過去曾有市議員出國考察心得只寫「夭壽讚」，一度被罵翻，如今苗栗縣爆發考察心得互抄事件，有鎮民質疑到底民代是否有無認真考察。

5份明顯互抄的報告地點分別為日本、澳門、中國雲南、中國東北，中國山西，主題都是考察綠美化。

鎮代稱認真考察 不知報告為何相似

被抓包的5名鎮代中，代表會副主席李城接到詢問電話後只說「我在開車」；陳幸義則說真的有認真考察，不知道為何心得會雷同；陳文鋒則說考察回國後以口頭敘述心得，不清楚紙本報告竟會相似，他也不清楚別人的心得內容為何。至於另兩名代表何秀綿、林武宗電話則無人接通，無法得知回應。

方進興強調，他擔任主席後就宣示不會使用出國考察費用，他建議往後可以不用編列以免引起風波。方進興表示，許多代表都有勤懇問政、發揮鎮代監督、反映民瘼職責，可能是代表會職員一時疏忽造成。

方進興也說，由於年底選舉將屆，希望這次事件不要成為有心人的選舉戰場。

5名代表出國考察報告互抄，例如「基礎建設及消費市場能力突飛猛進足勘台灣借鏡」或「觀光產業規劃及規模程度非常壯觀遠比我國政府對業界的協助，是我考察所得心得及建議。」（擷取自竹南鎮公所網站）