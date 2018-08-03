國民黨「與神同刑」記者會 蘇辦：通靈才看得懂

國民黨新北市議員參選人廖先翔（左起）、陳偉杰、葉元之及王威元，今天召開「與神同刑」記者會「拔舌地獄篇」，質疑蔡英文總統與民進黨新北市長參選人蘇貞昌聯手欺騙、欺壓新北市民。（記者賴筱桐攝）

2018-08-03 13:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員參選人葉元之、陳偉杰、王威元及廖先翔，今天召開「與神同刑」記者會「拔舌地獄篇」，質疑從萬里蟹品牌、前瞻計畫、統籌分配款及深澳電廠等議題來看，蔡英文總統與民進黨新北市長參選人蘇貞昌聯手欺騙、欺壓新北市民，造成市民損失逾1767億元。蘇貞昌辦公室反擊，記者會內容不知所云，「只有通靈才看得懂」。

葉元之批評，蘇老縣長不改「割稻尾、搶功勞」的本性，一到選舉就吹捧過去在北縣政績，並向選民強調都是「他做的」，儼然是「白賊昌」。「萬里蟹」是2012年新北市政府自創品牌，當時邀請在市府擔任替代役的藝人阮經天擔任代言人，他說，有賣過螃蟹不等於行銷「萬里蟹」。

陳偉杰提到，昔日口口聲聲說愛新北的蔡總統，敗選後卻成為「恐怖情人」，對新北的作為就是「愛不到、毀了你」，例如前瞻計畫「看顏色、給建設」，難怪當初蔡總統會說「三環三線是買不起的牛排」，因為在蔡總統眼中，新北市民不配買牛排，也不配享有！

王威元指出，新北市升格以來，承擔直轄市的責任，卻沒有獲得對等財源，財劃法遲未修正通過，一拖再拖，導致新北每年短少150億元稅收，升格6年來共減少900億元，中央分明把新北市當作次等地區、次等公民。

廖先翔諷刺說，很多朋友懷疑蘇貞昌有韓國人血統，每個政績都說是他的，猶如「滿城盡是蘇貞昌」，請民進黨盡快徹查蘇是否有雙重國籍，以後大家不用稱呼「蘇老縣長」，可以改口叫一聲「歐爸」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜輔選團隊試圖轉移外界對於侯友宜在上海說謊的焦點，整場記者會內容穿鑿附會，不知所云，真的只有通靈的人才看得懂。