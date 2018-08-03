爭婦女保障名額 綠營羅東鎮徵召鎮代呂惠卿出戰縣議員

2018-08-03 12:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2018五合一大選，民進黨籍縣議員黃素琴接受黨內徵召參選羅東鎮長，但黃的議員席次空缺，綠營遲未有女性人選出馬，昨民進黨宜蘭縣黨部召開執委會，決定徵召同黨羅東鎮民代表呂惠卿，投入羅東鎮議員選戰。

下屆羅東鎮長選戰，國民黨提名縣議員吳秋齡、民進黨則徵召黃素琴，縣議員薛呈懿也以無黨籍身分投入參選，鎮長選舉形成三個女人的戰爭。

因黃、薛被歸為泛綠陣營，民進黨原擬將羅東鎮女性議員席次，禮讓給薛呈懿，鎮長由黃素琴出馬，但遲未獲薛呈懿的回音，因國民黨已徵召黃琤婷投入議員選戰，民進黨縣黨部昨召開執委會討論後，確定徵召呂惠卿投入議員選戰。

今上午綠營縣長參選人陳歐珀、議長陳文昌、縣議員劉添梧、黃素琴等人，也在民進黨溪南五合一競選總部為呂惠卿站台。

呂惠卿是護理師出身，曾任職羅東聖母醫院護理長，歷任羅東鎮國華里長、羅東鎮民代表，呂惠卿說，她從政過程是一步一腳印，黃素琴議員的席次，需要有人延續，經過許多前輩的鼓勵，她決定站出來承擔，轉戰縣議員。

至於羅東鎮長選戰，因薛呈懿並未改選羅東鎮議員，與藍綠陣營的候選人形同「三足鼎立」，地方憂心，同屬泛綠的薛會瓜分綠營票源，民進黨在羅東鎮選情恐會非常艱困，對此，民進黨黨部主委黃建財坦言，黨內已做過很多溝通，只能尊重薛的選擇。