「莫讓蔡家政治香火中斷」 南市議員莊玉珠悲情告急

2018-08-03 12:13

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市議員莊玉珠將於週日（五日）在南市金華路一段成立競選總部。她今天召開記者會，指3年多前的議長選舉，讓她飽受打壓、污衊，所幸最後司法還他們蔡家一個清白，她才能再參與這場選舉，由於選情告急，她疾呼「不要讓蔡家政治香火不要中斷」。

莊玉珠今天由大兒子蔡孟勳陪同召開「不要讓蔡家政治香火中斷」記者會，她提及議長選舉，當場悲從中來，強調還好有她兒子一路陪伴，讓她有勇氣站起來，說到傷心處，不禁眼眶泛紅。

莊玉珠表示，今年的選舉關係到「蔡家政治香火」能否延續下去，生怕她公公蔡介雄所打下的政治香火，會在她手上斷掉，每想起這件事，她就煩惱到睡不著覺。因此，這次在還未完成登記、抽籤之前，就率先成立競選總部。

莊玉珠說，議長選舉，她一塊白布硬被染到黑，大約有半年的時間，她所受到的打壓、污衊及指責，讓她無助到痛哭，甚至獨坐在公公蔡介雄的牌位前，詢問公公「今天殺我的人不是您生前扶植起來的嗎？」

她說，「人在做，天在看」。幸好，最後司法還給他們蔡家一個清白，所以她還能參與這場選舉。但現實是殘酷的，她參政21年來，之前有政黨的奧援，但現在卻勢單力薄，全身傷痕累累，在這場選舉中為後段班參選人，選情危急。

她說，未來時機因緣到來，將由蔡家下一代接棒，但目前這棒香火還在她身上，尚沒承傳下去，懇請鄉親支持，不要讓蔡家的政治香火在她手上中斷。

蔡孟勳則說，在這職位就是做好自己的事情，民代就是把服務選民擺第一，民眾是否選擇你並無法操控，只能讓大家看到你永遠與民眾站在一起，也就是接地氣，最後結果不管如何，只要盡力就好。

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