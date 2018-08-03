多生小孩讓國家更強盛！蔡總統：這是國安問題

蔡總統表示，行政院日前公布小朋友的照顧方案，希望大家多生一點，國家生育率才可提升，讓國家更強盛，所以這是國安問題。（資料照）

2018-08-03 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天舉行年度員工親子日，逾900名員工帶著眾多小朋友齊聚一堂，蔡總統致詞表示，行政院日前公布小朋友的照顧方案（托育政策新制），提出這樣的政策，就是希望大家多生一點，國家生育率才可提升，一代一代的人口可維持現在的規模或更大，讓國家更強盛，所以這是國安問題。

總統指出，總統府主管國家的國安問題，所以總統府更有責任要求我們同仁多生一點，如同仁要請假去生小孩，一定要全力幫助他們！

蔡總統上午主持「總統府暨國安會107年員工家庭日」，在總統致詞前，她發給兩歲以下的小朋友每人一個紅包。

總統表示，每一年的家庭日都是總統府最熱鬧，而且是小朋友最多的時候，今天來的有900多人，比去年還多，很多人是從很遠的地方來台北參加總統府的家庭日，一向很嚴肅的總統府有這麼多小朋友在一起，突然變得年輕很多、活潑很多。

「今天最讓我高興的是看到很多baby，表示總統府很在意員工有無生小孩」，總統說，除了在總統府很辛勤工作外，在家裡也很勤勞，在此要謝謝總統府的同仁。

總統並藉機政令宣導，她說，以下請各位仔細聽她的政令宣導，行政院前幾天公布小朋友照顧方案，家裡有0到2歲的小孩，如果送給政府簽約的保母或私托，政府每個月發給6000元補助，如有第三名子女每月再加1000元，「所以多生一點啦，就是這意思！」

至於沒有請保母或送托，在家自己照顧的家長，或由阿公阿嬤照顧孫子的，每月可領2500元（育兒津貼），所以「阿公阿嬤，你們以後也有薪水，這樣好不好！」

蔡總統說，這2500元可領到4歲，能減輕大家的負擔，而且可以感謝阿公阿媽幫忙的一個方案，2到5歲的小朋友若送到與政府簽約的私人幼兒園，每個月保證學費不超過4500元，超過部分政府幫你付，如有第3胎，補助更多，學費每月不超過3500元，今年先從非6都的縣市開始，明年8月6都上路，全國一起實施，拜託出去廣為宣傳，「這樣子我們年終獎金可考慮再多一點！」