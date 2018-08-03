役男爽出國躲教召 國防部：核免人數降至1.6萬人

國軍示意圖。（資料照）

2018-08-03 11:42

〔記者羅添斌／台北報導〕監察院日前公佈調查報告，指後備軍人為躲教召，3年移送1642人，國防部上午表示，為改善近年來役男利用出國規避教召，國防部自105年起，將出國核免列入次年優先召集對象後，出國核免人數由104年2萬3000餘人（17.4%）、105年2萬1000餘人（16.2%）、降至106年1萬6000餘人（12.3%），已有明顯減少趨勢。

國防部並且指出，統計104至106年應教召而未報到人數，經後備指揮部依法移送1642人（104年679人、105年498人、106年465人），僅佔召訓比例0.41%，且移送人數逐年下降，顯見多數後備軍人均具有「聞令應召」守法精神。

國防部表示，考量作戰用兵需求及兵役制度改變，自104年起義務役（中低專長）後備軍人教召由「8年4訓」調整為「8年2訓」；中高專長志願役後備軍人則維持教召「8年4訓」不變，藉增加換補頻率，提升後備軍人訓練人數，俾支持後續動員能量及兼顧教召公平性。

此外，現行4個月軍事訓練役基礎訓練（5週）後，即依國軍後備部隊中低專長需求員額，送訓第二專長訓練，以利後備部隊編成。

國防部表示，近年來積極推動「全民國防」教育，辦理營區開放、暑（寒）期戰鬥營、高階幹部走入校園等多元活動，期能深化國民對敵情威脅認識，提升全民憂患意識，體認同島一命、生命共同體理念，堅定全民防衛動員意志。

為提升國軍後備動員能力及教召訓練成效，國防部指出，依敵情威脅及兵役制度改變，持續檢討精進後備動員政策、兵力規模、組織編裝及教召訓練作法，提升後備戰力，有效支援常備部隊遂行國土防衛作戰，籲請國人放心。