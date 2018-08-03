救國團切割國民黨否認附隨 黨產委員：怎麼面對蔣主任

2018-08-03 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會預定在8月祭出行政處分，認定救國團為國民黨附隨組織，救國團發出多次嚴正聲明指出，「風能進、雨能進、但黨產會的魔手不能進」，並否認是國民黨的附隨組織；黨產會委員表示，創團主任蔣經國當年拿著團徽，向國人介紹中間的青天白日是黨徽，「救國團如今這樣切割，怎麼面對蔣主任」。

救國團聲明指出，如果黨產會認定救國團是附隨組織，不僅讓1200多位員工及其家庭、3000多位教師，代表著近5000個家庭的工作權、財產權、名譽權，都掌握在黨產會手中，更讓全國人民再一次看到執政者暴虐和違反民主法治作為。

熟稔國民黨黨史的黨產會委員表示，救國團談及名譽權，難道作為國民黨的附隨組織有損名譽？身為國民黨的附隨組織很可恥？「蔣公何辜、團旗何辜」。

委員指出，根據1952年10月4日救國團成立時的報紙記載，救國團曾鄭重對外說明「本團團徽中為青天白日，乃中國國民黨黨徽」。

委員提及，當年數份報紙紀載，中國青年反共救國團團徽，業經鄭重研究確定，並將正式佩用，該團負責人並說明團徽意義如次：「本團團徽中為青天白日，乃中國國民黨黨徽，中國國民黨為國民革命奮鬥垂60年，有中國國民黨始有中華民國，團徽中央之黨徽，在於啟示中國青年，明瞭中華民國之本源，從知報國之道。」

「做人不能忘本，歷史那麼悠久的團派，更應如此！」委員沉重地強調，救國團是國民黨的青運組織，「掌握軍隊、強化特工、操縱黨務、控制青年」是蔣經國接班掌權之前4大基本部署，「救國團如今這樣切割，怎麼面對蔣主任」。