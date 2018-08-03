張善政點名吃帶皮香蕉 柯P很錯愕...

2018-08-03 10:20

〔記者黃建豪／台北報導〕民團「核能流言終結者」創辦人黃士修為推動「以核養綠」公投連署，在網路上發起「香蕉挑戰」，先點名行政院前院長張善政吃帶皮香蕉後，張又點名台北市長柯文哲接受挑戰。但柯文哲今天上午只是一臉錯愕反問「這可以吃嗎？」

柯文哲上午接受媒體訪問，被問及張善政點名吃帶皮香蕉，響應「以核養綠」公投一事。但媒體解釋完後，柯文哲只是沉默，並沒有回應。

媒體持續追問「會想接受挑戰嗎？」柯文哲僅反問「這可以吃嗎？」之後，便沒有再回應。

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