促轉會清查威權象徵 楊翠：兩蔣無所不在證明絕非「死人」

2018-08-03 06:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會在7月19日發文給教育部，協請清查轄管機關及公私立學校的兩蔣紀念物，日前遭前國民黨文傳會副主委毛嘉慶在臉書揭露公文，並酸言應正名「去蔣會」；促轉會委員楊翠今天凌晨在臉書發文嚴正指出，「清除威權象徵」與「去蔣化」絕非「鬥爭」，而是在清除威權遺緒、落實自由民主憲政秩序，台灣無所不在以兩蔣為核心的「威權象徵」，正證明兩蔣絕非「死人」。

依據「促進轉型正義條例」規定，為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性，及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。

楊翠表示，促轉會在7月19日，行文中央各部會及全國22個縣市政府，請求協助清查公共場所的「威權象徵」，內容包含蔣介石、蔣經國的塑像、遺像等紀念物，以及為紀念兩蔣而命名的公共場所，包含學校、地名、廣場、建築物。

楊翠強調，促轉會依據立法院通過的「促進轉型正義條例」行使職權，肩負責任，絕不會為了任何政治鬥爭而作為，但也不會因為畏懼任何「泛政治化」的批判而不敢作為。

楊翠認為，台灣無所不在以「兩蔣」為核心的「威權象徵」，正證明兩蔣絕非「死人」，而是仍然不斷滋生繁衍的「威權遺緒」。她嚴正指出，「清除威權象徵」與「去蔣化」，其意義既不在「清算」，亦絕非「鬥爭」，而是在「清除威權遺緒」、「落實自由民主憲政秩序」，這不僅是促轉條例的核心精神，更應是台灣社會共享的核心價值。

針對威權象徵為何是「兩蔣」？楊翠提及，促轉條例標定的「威權統治時期」為1945年8月15日至1992年11月6日，在這段期間，蔣介石任期約29年，蔣經國任期約10年，「兩蔣」合計約占全期的83%。

楊翠分析，從現狀來看，與兩蔣相關的各種紀念、緬懷、崇拜物件，遍佈全台灣，是「威權象徵」的最大宗；第三，從歷史來看，「兩蔣」都必須為白色恐怖時期的毀壞憲政、剷除異己、侵害人權等歷史事實，負起最大責任。

楊翠說明，根據檔案與史料顯示，蔣介石任內架空憲法，以非常法制建構嚴密的加害體制，又干涉體制運作，介入司法判決，任意將各種刑期塗改為「死刑」；此外，1949年成立「政治行動委員會」以來，蔣經國歷任國防部總政治部主任，兼總統府機要室資料組，1954年更出任國防會議副秘書長，幾乎執掌黨政軍特大權。

數據顯示，1950年到1955年間的死刑犯數量，約佔白色恐怖時期政治案件死刑總數的83%。楊翠質疑，如此高數量的政治案件死刑率，這段時間執掌黨政軍特大權的蔣經國，「如何能說與他無關？難道他只是傀儡？」

楊翠坦言，這次「威權象徵」的清查，不僅僅是促轉會的一項業務，更期許能具有三重意涵：第一，建構台灣「威權象徵」的分布地圖；第二，證明「兩蔣」做為白色恐怖時期加害體制的指揮者，其「神聖化」形象延伸至今，是台灣民主自由思想無法真正落實的主因；第三，探析「威權象徵」所延伸的意識型態，如何深入台灣人民的家園空間與日常生活。

楊翠遺憾地說，這樣的威權統治者，在他們分別死後43年、30年後，仍然化身為無數的「威權象徵」，遍佈台灣各處。更遺憾的是，想要清理「威權象徵」，讓威權的「過去」，能夠真正「過去」，竟是如此艱難，竟然還有這麼多人來捍衛他們，甚至不惜出言恐嚇，「如果敢動中正紀念堂一磚一瓦，就讓你死無葬身之地」，這才是真正最深入骨髓的「威權象徵」。