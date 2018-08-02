又一個學生團體轟管中閔案 台大遴改陣：不該「搓圓仔湯」

「台大校長遴選改革陣線」發聲明痛批，台大校長遴選案這樣的法律爭議，完全不該以搓圓仔湯方式處理，呼籲教育部堅守法治，善盡行政監督責任。（擷取自「台大校長遴選改革陣線」臉書）

2018-08-02 22:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選委員會今天發布聲明，堅持聘管中閔為新任校長，並認為遴選程序皆適法，回應教育部長葉俊榮的「溫柔溝通」；葉俊榮下午也回應說，這個聲明「相當難得」；對此，由台大學生組織的「台大校長遴選改革陣線」痛批雙方「搓圓仔湯」，呼籲教育部堅守法治，善盡行政監督責任。

台大遴改陣認為，校長遴選從1月5日以來，即爆出多起程序瑕疵，包含候選人與遴選委員間利益迴避、管中閔教授兼職而未揭露等爭議，但台大3月24日校務會議完全擱置相關議案，遴委會今天聲明扭曲當天毫無決議的事實。

遴改陣也指出，前台大學生會長林彥廷透露，遴委會並未召開正式會議，但遴委會發言人袁孝維卻稱今天的聲明有4分之3的遴委同意，質疑數據真偽，僅以通訊投票、無公開會議紀錄，如何信服？

遴改陣更痛批，遴委會1月31日聲明即指出管中閔擔任台哥大獨董兼職一事：「對於遴選結果有無影響等節，非本會所能推論，亦難認定會有影響」，但今日聲明在沒有新事證情況下，又稱：「並不影響其遴選結果」，立場反覆，質疑決議根本無憑無據。

遴改陣也肯定葉俊榮正視這個爭議，但強調，法律爭議完全不該以搓圓仔湯方式處理；倘若現今爭議仍可透過協商方式解決，教育部過去數月發函要求重啟遴選，以及調查報告之法律見解豈非自相矛盾？

遴改陣聲明也提到，葉俊榮私下與多名遴委會談，也多次重申為了學生權益、台大發展及重視大學遴選制度，認為葉俊榮應和學生代表對話，才是重視學生意見與參與的表現，並呼籲教育部應遵循過去半年的立場與法律意見，堅持對於台大遴選結果的適法性監督，台大也應立即重啟遴選，儘速解決校長遴選爭議。