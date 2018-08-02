柯文哲說「學姐陪吃飯」 管仁健痛批：偏見當常識

2018-08-02 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲（1）日上午受訪表示，如果『一日市長幕僚』影片點閱率破千萬，就讓『大牛』（應是指小牛、柯競選辦公室幕僚柯昱安）跟『學姐』黃瀞瑩陪吃飯。此話一出引來知名作家管仁健批評柯文哲粉絲，「反正千錯萬錯，柯痞大神永不會錯。標題殺人沒關係，殺神就是不可以。」

管仁健認為，沒有任何政客會笨到故意在大選前，說這些帶著歧視與物化的爭議語言，昨柯文哲說出「陪吃飯」一詞，倘若真是無心失言，那是因為柯文哲將自己長期以來的偏見當成常識，一不小心就會脫口而出。

曾任柯市府首屆性別平等委員會委員的民進黨婦女部主任蔡宛芬，也在臉書抨擊「一直看不起女人」、「反正幕僚對他來說，就只是陪吃飯賺點閱率的工具人」。

管仁健痛批柯文哲，將蔣經國黨國體制的父權思想加以包裝。未經同意便能脫口說出「陪吃飯」，卻不是說「一起用餐」，就是不尊重幕僚自主意願，更不隱諱或修飾自己的父權思想。管仁健直言，將幕僚下班吃飯的選擇權當成募款回饋，與黨政不分的蔣經國有甚麼差別？

文末管仁健列出柯文哲的歧視和物化和父權思想語錄，如：

「比女性可以更有效率的傳播基因。所以女生要不是有mitochondria DNA（粒腺體），地位會更低。當一個職業裡，女生的數量在上升……那就代表這個行業在沒落了。」

「我在美國住過一年多，怎麼不會講英文？拜託一下，我還是台大教授。那照他講，你去找一個酒吧吧女，英文更流利。好了，不要理他。」

「年輕長得又漂亮，差不多坐櫃檯差不多啦！你如果說做到什麼最厲害，我看是觀光局代言人這樣就可以了，做市長喔我看還是算了。我明白的是怎樣？她當市長喔！以後公文是他自己批的嗎？」