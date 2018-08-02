「學姊」黃瀞瑩被起底 竟曾是蘇系人馬

台北市長柯文哲幕僚「學姊黃瀞瑩。（記者王藝菘攝）

2018-08-02 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在網路節目《一日幕僚》中，意外捧紅幕僚「學姊」黃瀞瑩。黃瀞瑩過去曾是ETtoday政治記者，然而另一段過去經歷被起底，原來黃瀞瑩最早是加入新北蘇系團隊。

據《信傳媒》報導，黃瀞瑩原本是ETtoday政治記者，在2014年大選期間主跑柯文哲台北市長選舉，因此被當時同樣在跑新聞的北市府發言人劉奕霆挖角到市府團隊。不過，鮮為人知的是，黃瀞瑩從英國留學回台後，曾短暫擔任過民進黨立委蘇巧慧國會辦公室助理，在3月份才轉戰柯文哲團隊。

據悉，在蘇貞昌被徵召提名前，蘇巧慧辦公室助理包含黃韋鈞、陳螢萱等具輔選、媒體經驗的人馬，在蘇貞昌確定參選新北市長之後，就進駐在蘇貞昌的競選團隊，若當時學姊沒有加入柯P陣營，很有可能成為新北蘇系的子弟兵。

有消息人士透露，蘇陣營曾透過蘇巧慧辦公室的年輕幕僚探詢柯文哲陣營的想法，但柯陣營認為，蘇貞昌明顯的傳統民進黨路線，與柯文哲白色力量和中間選民的形象不合，因此在評估後，傾向不與蘇貞昌合作。

黃瀞瑩在留學英國回台後，曾短暫擔任過民進黨立委蘇巧慧國會辦公室助理。在3月份才轉戰柯文哲團隊。（記者王藝菘攝）