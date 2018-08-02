韓國瑜發便當給街友 承諾加強照顧弱勢

2018-08-02 19:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天傍晚前往三民區行德宮，感謝宮廟長期關懷街友，他並發便當給排隊的街友，強調只要當選市長，市政府未來一定加強對於弱勢族群的照顧。

行德宮的創辦人「阿嬤」林阿罕， 有「街友守護神」之稱，早期看到流浪漢去垃圾堆翻找食物，於心不忍，從1994年起開始在廚房煮愛心飯菜，提供街友食膳。

經街友們口耳相傳，人數越來越多，後來警察巡邏發現遊民，也會告知可以到行德宮領便當，20多年來風雨無阻，行德宮每天下午4點半，都會發放3、400個便當，可惜「阿嬤」已於幾年前去世。

韓國瑜今天傍晚前往行德宮，感謝宮廟長期關懷街友，他並和工作人員一起發便當給排隊的街友。

韓國瑜表示，政府必須了解三教九流、接觸社會各基層，他非常敬佩行德宮的默默行善，不過，一間宮廟的能力畢竟有限，他呼籲各界一起幫忙勸募膳食物資，讓社會最底層的街友得到溫飽，

「阿嬤」兒子林朝安，是行德宮的現任宮主，他表示，行德宫與一般宮廟不同，不做法會，主要從事公益，除提供街友膳食、沐浴盥洗，另有補助喪葬、清寒助學等，幾十年下來，他十分感謝各方捐助。

林朝安指出，這1、2年景氣差很多，每天都有新增加的街友，但捐助卻減少很多，他希望大家衣食飽足時，要想到社會上有需要幫助的人。

韓國瑜說，未來只要當選高雄市長，他一定會加強對於弱勢族群的照顧，包括改善老人居住環境、加強健康諮商工作、強化身心障礙同胞的生活支援機制等。