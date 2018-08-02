否定美軍駐台必要性？ 外交部否認：日媒自行推論

2018-08-02 19:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕日媒今報導指出，我外交部長吳釗燮否定美軍駐台的必要性。不過外交部今天對此表示，吳釗燮並未做出上述發表，僅在回答問題時說「台灣有自己的防衛責任」。

日本《琉球新報》今天以「吳釗燮否認美軍駐台必要：防衛自己負責」為題刊出報導。外交部長吳釗燮於7月30日接受日本媒體聯合訪問，對白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）「轉移部分駐沖繩美軍到台灣」的意見表達看法。

沖繩地方要求美軍撤離的抗議運動持續多年。波頓去年1月投書美國《華爾街日報》，文章中提議，若苦惱於沖繩所牽動的日美關係，可調派部分駐沖繩海軍陸戰隊到台灣，也許能緩和華府與東京的緊張氣氛。波頓也主張美國增加對台灣武器輸出，連帶強化美國在東亞的軍事力量。

吳釗燮被問到對波頓投書的看法時說，波頓是「好友」，台美間也有「台灣關係法」，彰顯雙方軍事同盟的實質關係。吳釗燮強調，台灣的安全與美國密切相關，台灣也感謝美國協助，不過「在防衛上，台灣有自己的責任」，必須堅定地捍衛和保護我國安全。

吳釗燮同時也說，沖繩對地區的和平與安定至關重要；而台灣與日本同樣面對中國軍事威脅，吳釗燮認為，台日應進行安全保障對話。

《琉球新報》解讀吳釗燮說法為，此等同於即使台灣擔憂中國在南海的軍事佈局，但仍否定美國派遣美軍駐台的必要性。不過外交部今天對此表示，吳釗燮並未做出上述發表，僅在回答問題時說「台灣有自己的防衛責任」，相關內容應為日媒自行推論。