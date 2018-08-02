蘇貞昌「新新北Radio」上線 播放24小時不斷電音樂

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出「新新北Radio」，今天下午5點上線，播放24小時音樂串流，結合新板特區24小時街景。（蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-08-02 19:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選團隊再度發揮創意，今天推出「新新北Radio」，下午5點上線，要用24小時不間斷的音樂，陪伴在每個時段工作的網友。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，許多人在工作、寫作、放空、休假、玩遊戲時，習慣打開You tube的音樂串流，內容包羅萬象，包括爵士、電音、古典、中文歌、動漫歌曲等，成為年輕人聆聽音樂的管道之一。

蘇貞昌競選團隊結合蘇貞昌從政歷程的創作歌曲，推出連續24小時音樂串流，「新新北Radio」今天下午5點正式「On Air」，在空中與網友相會。

黃韋鈞表示，當生活需要音樂，無論你的職業是設計師或作家，不管是上班或休假，蘇貞昌的「新新北Radio」都會成為「作業用BGM」（作業用背景音樂），如果想要放空，直播影片也結合蘇貞昌擔任台北縣長時代建設的新板特區，播放24小時街景，成為紓解壓力最佳的「慢電視」。

黃韋鈞說，希望網友們可以用蘇貞昌的音樂點綴生活，當成做生意、讀書、工作、開車時的背景音樂，度過生活中每個時刻。