將被認定為國民黨附隨組織 救國團喊冤：欲加之罪

據了解，黨產會最快八月會認定救國團為國民黨之附隨組織。（資料照）

2018-08-02 18:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對黨產會可能將救國團在8月認定為國民黨附隨組織，救國團發表聲明指出，此為充滿政治意涵的決定，對此表達遺憾及抗議，更強調這是「欲加之罪，何患無辭」。

救國團批評，黨產會於今年年初才對外表示，針對救國團是否為國民黨附隨組織仍需舉辦第3次聽證會進行調查，如今倉促之間，亟欲作成處分認定救國團為附隨組織，顯然未善盡行政調查義務。救團團並澄清，自成立以來，各項收益完全供業務使用，結餘也全部依照法律規定轉為公益服務，從未分配給任何政黨或特定人士。

救國團也提出包括最高法院的確定判決、內政部的意見，以及行政機關諸多公文書，證明救國團不是國民黨附隨組織，如最高法院確定判決認定：「救國團於民國41年到58年間，隸屬於國防部，屬政府機構；59年到 77 年間為社會運動機構，屬非法人團體；78年以後為公益社團法人，屬社會團體」。

在其他資料方面，救國團也質疑，連主管機關內政部都已向立法院及黨產會出具光碟及書面資料說明「救國團非屬中國國民黨附隨組織」；且，多位歷史、法律學者已在二次聽證會從法律面、歷史面提出多項證據說明「救國團不是國民黨附隨組織」，但黨產會皆置之不理。