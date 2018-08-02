台中市議員選戰！烏日大肚龍井選區 目前呈現7搶5局面

2018-08-02 21:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會議長林士昌已宣布交棒給兒子林孟令，一旦國民黨確定徵召，國民黨提名有吳瓊華、林汝洲、林孟令3人參選，民進黨則是陳世凱及張家銨，無黨籍有林國佑及張正興，目前呈現7搶5的局面，但是否只有7人參選，還需待登記結束後才能塵埃落定。

地方上早就傳言，林士昌可能交棒給林孟令，但是一直未做最後決定，但地方近期一直都在詢問林士昌，而且林孟令的「聽你命令」的臉書發文也在前一陣子出現，為不讓地方再猜測，因此，原本計劃在8月底宣布交棒林士昌，提早在8月1日宣布。

林孟令今天發表「接棒」的參選宣言，他寫道，即日起要以「台中市第三選區議員參選人」角色和大家碰面，「我準備好了，林孟令，聽您命令」。

若國民黨徵召林孟令，提名的3名參選人就是他與吳瓊華、林汝洲。

吳瓊華在本屆得票數第3名，得票數18268，主要票源在烏日；林汝洲則是第二名，得票數18517，曾是大肚鄉長，主要票源在大肚；至於林孟令，一般都認為可以銜接父親的票源，林士昌得票數16919，主要票源在龍井，得票數為第四。

另外，民進黨則是陳世凱及市議員劉淑蘭服務處執行長張家銨，陳世凱競選連任，在本屆得票數為20219，在本選區奪冠，實力不容小覷，而張家銨雖是新人，是林佳龍的子弟兵，同時是劉淑蘭的執行長，一般預料民進黨在第三選區提名兩席，就是讓兩席全上。

無黨籍的林國佑是烏日九德里長，林國佑雖是里長，過去有豐富的輔選經驗，而且積極的在大肚及龍井拉票。

另一名無黨籍的參選人是張正興，曾任縣議員，也有相當基層實力。