藏金閣二手家具熱銷 邱莉莉：不應變血汗工廠

2018-08-02 18:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局府城藏金閣資源再生館二手家具熱銷，民進黨市議員邱莉莉今天市議提出質詢，指二手家具整理的作業環境，可能涉及粉塵、打磨、噴漆和空氣不流通，但從未被正視，要求市府法制處應掌握實際狀況，並給予勞工局和環保局專業意見，不能淪為血汗工廠，否則市府可能「知法犯法」，立下不良示範。

環保局民國92年成立府城藏金閣資源再生館，將二手家具重新整理後拍賣販售，至今已有15年，進帳金額年年攀高，104年196萬元、105年264萬元、106年276萬元。

邱莉莉表示，藏金閣初創目的，僅是為廢棄傢俱創造再利用價值，後來走入定期拍賣模式，規模愈加擴大，生意愈做愈大，幾乎快成為二手家具展售的專業工廠。

她說，依再生家具的修復過程，一般待修木質家具，需經過固定前處理、粗磨、補土、上底漆、細磨、上面漆、復原等步驟，才能是可利用的再生木質傢俱。這些涉及的作業環境，一直未獲正視，有可能已違反職業安全衛生法與勞工作業環境監測實施辦法。要求法制處應就環保局和勞工局兩機關忽略法令的部分提供專業意見，不能讓藏金閣變成血汗工廠的代名詞。

環保局則發布新聞表示， 藏金閣同仁均有配合法規規定，並有特約合作醫師至木工廠了解員工健康情形及供員工健康諮詢，每年定期健康檢查一次。目前藏金閣配置1位承辦職員及15位隊員，其中包括5木工作業人員。每月變賣所得皆納入市庫中收支對列。

而木工作業時皆要求配戴護目鏡、防麈口罩等個人防護裝備，另噴漆作業也有活性碳專用口罩。場所均依照規定進行環境監測，監測結果符合容許濃度標準。另外，藏金閣目前設置3位員工有急救訓練證書，2位具備有機溶劑作業主管證書，並針對同仁每年進行有機溶劑訓練，每月也針對同仁進行4次勞工安全教育訓練。