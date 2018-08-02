堅持見過岳父一面 網友酸侯友宜：醒醒吧你真的沒見過

2018-08-02 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日被質疑，曾在2012年聲稱自己從岳父身上耳濡目染不少，但侯的岳父在侯與妻子認識前就已經過世，引發外界議論。事後他回應時改口說「見過1次面，與岳父不熟」，有網友對此酸說「通靈探長現在不敢講耳濡目染了，醒醒吧你真的沒見過岳父」。

有媒體報導，侯友宜在2012年出訪中國上海時，曾說過去從岳父身上耳濡目染不少，但侯友宜今年5月時談及與妻子的戀愛史，指兩人是在1982年認識，對照其岳父早在1980年就已過世下葬，讓民進黨立委王定宇酸說：「這個耳濡目染是用通靈的嗎？」

針對昨日被爆「通靈已逝岳父」，侯友宜在接受媒體訪問時改口說「見過1次面，與岳父不熟」，但這樣的說法，與「岳父逝世」還有「與妻子相識」的2個時間點還是「兜不攏」。

「奉命刑事」臉書粉專對此PO文酸說：「通靈探長現在不敢講耳濡目染了，但持續堅持自己見過岳父。#醒醒吧你真的沒見過岳父」。其他網友看到也紛紛笑稱「果然是。見過地獄的人。」、「直接說他掃黃時抓過他岳父吧！」、「你的岳父不是我的岳父」、「我猜應該是跟監過，所以搞不好真的有過照面喔」、「太太有二種～前任與後任」、「只有我覺得友宜這麼說，最心慌的是岳母嗎？」、「接下來只好按照標準流程推給太太，叫太太出來坦他了。選我正解」等。