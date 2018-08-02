救國團稱官方確認非KMT附隨組織 內政部：嚴重誤導視聽

救國團今天發聲明宣稱，內政部已確認過救國團非國民黨附隨組織。對此，內政部嚴正澄清，救國團聲明已嚴重誤導外界視聽，並非事實。圖為救國團劍潭青年活動中心志清大樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-08-02 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在8月認定救國團為國民黨之附隨組織，救國團今天卻發聲明宣稱，內政部已確認過救國團非國民黨附隨組織。對此，內政部嚴正澄清，救國團聲明已嚴重誤導外界視聽，更並非事實，內政部沒替救國團背書，為其確認非國民黨之附屬組織。

內政部指出，救國團是否為國民黨附隨組織，應由「不當黨產處理委員會」調查確認，內政部將待黨產會的認定及調查終局結果，配合辦理。

內政部說，救國團係不當引用105年3月政黨輪替前，立法院第9屆第1會期內政、財政、司法及法制委員會第1次聯席會議有關清查黨產所得之會議參考資料。

內政部強調，救國團性質的事實認定，應依據「不當黨產處理委員會」調查報告結果，救國團之聲明已嚴重誤導外界視聽。

內政部指出，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」已於105年8月10日公布，後續不當黨產處理議題，權責單位為「不當黨產處理委員會」，救國團是否為國民黨附隨組織，目前正由黨產會調查確認，內政部將待黨產會調查確認結果後，配合辦理相關作業。