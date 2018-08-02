台大堅持聘管 中研院長廖俊智：盼遴委會聽取外界批評

2018-08-02 16:51

［記者簡惠茹、黃以敬／台北報導］台大遴委會今天發出聲明，再度重申遴選過程無瑕疵，要求教育部聘管中閔為台大校長，但是有台大教授指出，包含中研院長廖俊智在內有不少遴委對聲明存有疑慮，廖俊智今表示，已將意見表達給遴選委員會，委員會尚未解散前，建議保持客觀公正，希望遴委會聽取外界批評。

台大遴委會今天發表的聲明中，強調遴選過程沒有瑕疵，堅持要求教育部直接聘任管中閔為校長。但有台大教授質疑，遴委會成員有人請辭、退休、學生代表替換等變化，組成代表性已有問題，還有台大遴委早在1月底會議就坦言選前根本不知管中閔兼任獨董，更有與遴選委員蔡明興利益糾葛的未利益迴避問題，台大遴委會聲明還漠視此事實，聲明還是不面對遴選程序瑕疵爭議，爭議根本未解。

更有台大教授指出，其中包括中研院長廖俊智在內的不少遴委，對於這份聲明及未利益迴避的遴選程序確實有疑慮，遴委會開不成會，就片面認定獨董兼職不影響遴選結果，先前已被教育部認定「有程序瑕疵」的單位，還是不願承認自己的遴選程序有瑕疵。

對於媒體詢問，中研院長廖俊智今透過公關表達，已將意見表達給遴選委員會，在委員會尚未解散前，建議應保持超然客觀公正，並虛心聆聽外界對遴選程序的批評，除此之外，不再回應或作說明。