批選戰淪柯粉、柯黑對決！錕P下戰帖 要求「四方論戰」

李錫錕今天向各陣營下戰帖，嗆台北市長之戰絕不能淪為現階段柯粉與黑柯者決鬥的戲碼，要各陣營侯選人清楚交待未來的市政方向，要來場「四方論戰」。（資料照）

2018-08-02 16:42

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底台北市長選戰，各陣營近期紛呼籲要以「市政議題」取勝，國民黨台北市長參選人丁守中還向柯文哲、民進黨參選人姚文智下辯論戰帖，卻遭柯P婉拒。無黨籍北市長參選人李錫錕今天也接力向各陣營下戰帖，嗆市長之戰絕不能淪為現階段柯粉與黑柯者決鬥的戲碼，要各陣營侯選人清楚交待未來的市政方向，要來場「四方論戰」。

李錫錕分析，選戰開打至今，柯文哲一人獨「絕對主場優勢」，只放任網軍操作，根本不想理會其他候選陣營；丁守中在下戰帖後，柯P不予理會，想製造「藍白拖二強對決」的目的沒有達成，電視辯論也無疾而終；而姚文智雖然近期民調落後，卻也想塑造「三強鼎立」的形勢。

李錫錕指出，台北作為國家首都，佔有全國政經資源大半的優勢，發展是全國、國際關注的焦點，具有代表國家發展的指標性意義；但現在選舉情勢已經淪為柯粉與黑柯者的決鬥戲碼，柯文哲在電子、社群媒體發達的情況下，候選人只要有足夠的網軍和酸民，就足以迴避所有的市政缺失和批評，選舉已經失焦。

李錫錕更強調，自己一定參選到底，為了台北市民知的權利，各陣營有責任清楚交待未來的市政方向，向其他三個陣營喊話，要求「四方論戰」，進行政見辯論。