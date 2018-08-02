台大遴選會聲明堅持聘管中閔 葉俊榮這樣說…

台灣大學校長遴選委員會今天發出聲明書，要教育部盡速發聘管中閔，教育部長葉俊榮說，這份聲明「相當難得」。（記者羅沛德攝）

2018-08-02 16:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選委員會透過書面調查，今天發出聲明書，強調財金系教授管中閔的兼職不影響遴選結果，要教育部盡速發聘；消息傳到教育部長葉俊榮耳中，他回應，這份聲明相當難得，將等台大正式行文後，再詳細研議。

台大校長遴選爭議200多天，半個月前，教育部長葉俊榮上任，要以溫柔溝通解決僵局，但台大遴選會今天正式聲明，態度依舊，再次確認遴選過程皆適法，認為管中閔當選無疑義，重申再次籲請教育部應儘速依法聘任管為台大新任校長。

教育部長葉俊榮說，台大遴選會今天發布聲明，我們感覺相當難得，主要是面臨台大校長遴選僵局的時候，釋放出善意，跟大家溝通，希望能夠找出一條解決的路，盼遴委會進一步回應教育部的公文，去討論程序問題，是非常關鍵。

葉俊榮說，經過與遴委會拜訪、溝通後，其實遴委會也試圖要開會，這是相當好的善意，但暑假期間不一定大家都在，因此，遴委會透過書面讓大家（各遴委）確認事情，他認為，今天在遴委會的書面聲明裡，一方面表達對於持續溝通的善意，而相互善事很重要，也對後續處理有很大幫助。

葉俊榮強調，台大校長遴選面臨的僵局、困難，如果社會用的角度，都是哪一個人上或不上來看，糾結會越拉越緊，應換個角度，看制度的檢討與充實，回歸其環節加強，從制度面解決更重要；而遴委會也透過聲明，願意提供經驗做將來改進基礎。

葉俊榮最後說，這份聲明應會透過台大再行文給教育部，而教部收到文之後，就會進一步詳細研議。

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