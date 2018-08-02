校長落選 林元輝辭政大傳播學院院長職務

2018-08-02 16:21

〔記者劉力仁／台北報導〕政大傳播學院教授林元輝參選校長落選，今天發

電子郵件給傳播學院同仁，表示他已經辭去院長職務，目前傳播學院沒有院長、也沒有代理院長，全院公文發不出去。

林元輝今天發給政大傳播學院同仁電子郵件內容如下：「各位同仁：我已上簽辭院長，好休一年sabbatical。校長頻於出境，還未批，遑論選派代理院長，今天林某薪水單已無主管加給，學校就這個效率快。我已非院長，但無代理院長，全院公文馬上出不去，要當義工幫看守核發都困難。現在是在跟人事室奮鬥爭取當義工中…八月內公文速度會慢，請惠鑒。林元輝」

政大前任校長周行一去年宣布不續任之後，校方組成校長遴選委員會，共有政大副教授張昌吉、政大前法學院長郭明政、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大社會科學院長江明修、政大傳播學院長林元輝、政大經濟系教授莊奕琦，以及成功大學副校長林從一7人角逐。

6月13日至15日，政大進行「校長候選人同意權投票」，選出李蔡彥、林元輝、郭明政3人進入第二輪，7月22日21位遴選委員投票，獲遴委過半同意票（11票）中的最高票者即為校長當選人。結果政大前法學院長郭明政以14票贊成、7票反對票當選校長。另外2位候選人，李蔡彥同意票10票，林元輝同意票為6票，雙雙落榜。