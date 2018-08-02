侯友宜推安居樂業影片 主打青創、勞權與交通

2018-08-02 14:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室昨天推出第三波「安居樂業」影片，主打協助青年創業、保障勞動權益及打造北北基桃1小時生活圈，盼爭取市民支持。

侯友宜關心新北市年輕人創業情況，日前參訪台灣「金牌釀酒師」邱淵傑自創的啤酒品牌工廠「台灣時間好慢酒吧」，了解釀酒行業發展。侯友宜表示，台灣有很多年輕人自行創業，希望不要受到環境限制，也期待有支撐的力量與發揮空間，讓產業能夠走出去，如同年輕釀酒師結合台灣水果與獨特釀酒技術，不但使產業加成，也幫助台灣果農。

其次，侯友宜前天出席競選辦公室主任謝政達《勞工問題，有解嗎？》新書發表會，以行動政見方式公布三項勞動政策主軸，包括加強勞動檢查、推動零工經濟協助方案及擴大青年勞工參與式預算，希望保障勞動權益。

另外，侯友宜體驗新北市「自己公車自己規劃」的跳蛙公車，他從五股搭車到內湖科學園區，平時路程至少要花1小時10分鐘以上，但搭乘跳蛙公車，只需35到40分鐘就可抵達。

侯友宜指出，新北市公共運輸市占率從25.9%提升到33.8%，成長居六都之冠，全市跳蛙公車目前有51條路線開放預購，不但可以節省通勤時間、減少空氣污染，路程有指定座席，讓乘客充分休息，更重要的是打造北北基桃1小時生活圈。