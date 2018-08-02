爭議未解 台大學生會長聲明：不同意聘管

2018-08-02 14:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選委員會今發布聲明，堅持聘管中閔當新校長，但該份聲明並未透過正式會議做出結論，台大學生會長吳奕柔則聲明指控，遴委會從未處理管案涉及的違法，學生權益也遭擱置，對此聲明決定採定立場「不同意」，呼籲應重啟遴選。

台大校長遴選委員會中，須有一席學生代表，這次由台大學生會長擔綱，8月1日上任的新學生會長吳奕柔今天發出聲明，指過去已多次表明立場，認為管中閔「台哥大兼職」在校內申請兼職、產學合作契約時，應構成違法，候選人跟遴選委員間「利益迴避」也應受到行政程序法的正當行政程序原則拘束。

吳奕柔聲明，我們信任遴選委員相較於一般人，具備更高的專業性與充足的資訊，然在此次遴選過程中，針對管教授與蔡委員兼具有重要利益關係之事，卻有部分遴委不知情，是以在利益未迴避的公平性上，及遴選委員並未履行充足資訊進行判斷的義務之上，並不符合行政正當程序之原則。

吳也認為，教育部對台大校長具有人事權處分，認為台大遴委會應依照教育部日前的行政處分，重啟校長遴選，因此針對今天台大遴委會對外聲明，堅持要聘管中閔當校長，吳早就在調查期間，投下「不同意」的反對立場。

吳奕柔呼籲，台大校長遴選爭議事件中，學生權益屢屢遭受影響，呼籲各單位都須嚴肅重視，學生並不只是校園中的4年過客，而是大學不可或缺的「學生群體」，要求無論誰成為台大校長，都應以學生為主體，已學生與台大共同利益為優先考量。

《吳奕柔臉書聲明》

本校校長遴委會稍早發表聲明，再度表示此次校長遴選「無明顯重大瑕疵，適法有據」，因而呼籲教育部儘速聘任管中閔教授為新任校長。對此，本人於8月1日就任學生會長，同時依職權接任台大校長遴選委員，於遴委會內部調查時，我也針對此篇聲明回覆不同意之意見，原因如下：

在過去學生會長競選期間，我已多次表明對於校長遴選爭議之立場：

有關此次管教授「台哥大兼職」對比至應於台大校內申請兼職、產學合作契約之時序，應構成違法，此部分涉及《教育人員任用條例》第三十一條第一項及第三項「第一項教育人員為校長時，應由主管教育行政機關予以解聘」；而於候選人與遴選委員「利益迴避」層面，行政行為應受行政程序法之正當行政程序原則拘束，是以薪資與審計委員與董事間，可謂具有重要利益關係。

我們信任遴選委員相較於一般人，具備更高的專業性與充足的資訊，然在此次遴選過程中，針對管教授與蔡委員兼具有重要利益關係之事，卻有部分遴委不知情，是以在利益未迴避的公平性上，及遴選委員並未履行充足資訊進行判斷的義務之上，並不符合行政正當程序之原則。

此外於法規上，教育部為校長人事處分權的權責單位，具有審視遴選程序是否具合法性及正當性之義務，且除憲法第一六二條給予國家監督公私立教育機關之權責外，於第五六三號釋字中也表示憲法所保障之大學自治，僅係指教學、研究等學術自由，因而本人認為教育部做出不聘任處分之決議並未侵犯大學自治之內涵，而臺大應依教育部之行政處分，重啟校長遴選。

表明反對立場之餘，我同時要在此呼籲：當前的郭大維代理校長、校長遴選委員會、台大校務會議體系，抑或是在日後校長遴選中的任何校長當選人，必須嚴肅重視、並立即著手解決在這場長達數月的遴選爭議中，學生要求更多代表席次所遭受的擱置，以及諸多被忽視、尚未得到妥善處理的迫切學生權益問題。

學生是台大的主體，絕大多數校內外政策所影響到的皆是學生的權益，無論他們是在這所校園中抑或是交換於海外，在這樣的推論下，「校長是誰」理當是與學生切身相關的問題。然而，在此次校長遴選過程乃至於之後發生的諸多爭議中，即便學生多次提出「增加學生於校務會議及遴選委員會之席次」、「重視學生在校長遴選中的聲音」等訴求，並也已在校務會議中提案，最終卻遭到學生比例僅佔十分之一的校務會議反對提案，學生的聲音始終被排除於校長遴選爭議的考量範疇之中。

因此，我要在此鄭重呼籲：當教育部有意與台大校方尋求校長人選問題的解方時，不應再一次忽略學生作為校園主體的重要性，應該提出具體納入學生意見的措施並予以執行。

除此之外，在這幾個月校長遴選爭議延燒中，眾多學生權益皆受到擱置。於校內仍有多於兩千名學生申請宿舍卻未有床位得以安居，部分老舊宿舍仍有天花板剝落、塌落的危機，但此事關學生「住」的宿舍權益之重大問題，校方卻仍未有針對校內宿舍床位數與安全性的全面檢視。

此外，違法收費的校內自辦英檢測驗至今仍無下文，學生被侵奪的三百元報名費還是無法取回；綜合體育館與舊運動場館的經費分配仍待商榷，體育場地仍擁擠且不敷使用；再者，由學生會性別工作坊提倡已久的「性別友善宿舍」與校內「宿舍轉宿法治化」，仍在過去的搪塞與看守校方的消極中未有進展。

這些僅是校內學權攸關議題的冰山一角，更多議題仍在浮沉之中被忽視與遺忘。

學生並不只是校園中的四年過客，作為組成大學不可或缺的「學生群體」，大學生作為受教之自主群體，始終存在於學校中，我們的權益應被受到重視，而不僅是作為受支配的角色。

也因此，即便在校長遴選爭議之中，校方也不應以此作為暫緩或擱置眾多學生權益攸關議題及學生參與訴求的藉口，因為無論誰成為臺大的校長，皆應以學生作為校園的主體，以學生與臺大共同的利益作為優先考量。