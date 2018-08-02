「不補考就直接當掉」台大教授批遴委會失職

2018-08-02 14:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選委員會今發布聲明，重申之前遴選出財金系教授管中閔的決議無誤，堅持數月來的立場，要教育部發聘；對此，台大教授痛批，遴委會未重新開會，亦不認真探討利益迴避問題，已嚴重失職，如同要求學生補考，卻苦等不到學生，早就該把遴選會「當掉」，令其解散。

台大校長遴選爭議多時，遴選會今天聲明，重申1月31日已開過7小時會議，當天已讓所有人知道管中閔的兼職，當下已決議管當選無疑義，如今再次草擬聲明併發信，要遴委簽署同意與否，其中修改說法，再次確認兼職不影響遴選結果，經4分之3人數的同意後，決定公告聲明，堅持聘管中閔當新校長。

對此，台大機械系特聘教授陳炳煇痛批，遴委會不正式開會，相關過程也不公開透明，就用書面來做成如此重大的決議，但事實上該份聲明，仍有部分遴委不同意，卻未見其他遴委的不同意見書等，就連學校新聘老師，都需教評會開會討論，如今台大校長案竟然最後用書面解決，直批如此草率，是遴委會失職其一。

陳炳煇也覺得，台大校長遴選的瑕疵，過去都希望遴委會在制度內做補正，卻從不解決，不正視管中閔獨董兼職是否造成利益迴避，學界中任何計畫審查，即使幾十萬元的計畫，只要有一點利益迴避問題，就會造成審查結果失敗、決議失效，台大遴委會更該有如此醒悟。

「學生作弊不補考，那就直接當掉！」陳炳煇痛批，如今台大遴委會不承認錯誤，也不接受上級機關的要求，台大遴委會已失去評判能力，那乾脆就解散，未來台大案的定奪，就交給司法機關處理。